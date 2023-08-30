Cкандал довкола "російського" бізнесу чоловіка прем’єрки Естонії поки не вдарив по рейтингах партії

Скандал довкола співпраці фірми чоловіка прем’єрки Естонії Каї Каллас з клієнтом у Росії не мав суттєвого впливу на рейтинги її партії.

Як повідомляє ERR, пише "Європейська прадва", про це свідчать результати опитування громадської думки від Norstat.

Опитування, що проводилися минулого тижня, не демонструють значної зміни у підтримці естонцями політичних партій, у тому числі і "Партії реформ" Каї Каллас.

"Партію реформ" підтримують 24,9% опитаних, що засвідчило навіть зупинку падіння її рейтингу, що спостерігалося у попередні тижні.

Правопопулістів EKRE підтримують 23,6%, центристів – 17,9%, соціал-демократів – 10,3%, "Вітчизну" – 10,2%, "Естонію 200" – 8,4%.

Водночас, більшість естонців вважають, що Каллас має піти у відставку після скандалу навколо бізнесу її чоловіка.

Нагадаємо, у вівторок Кая Каллас заявила, що в коаліції не бачать причин для її відставки.

Детально на цю тему дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди", або читайте у статті: Родинний бізнес із російським слідом: які наслідки матиме скандал навколо прем'єрки Естонії