Премьер Эстонии получила подарок от украинских военных

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в пятницу, 1 сентября, получила в подарок от украинских военных кубок, сделанный из артиллерийского снаряда.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Украинские бойцы из 24-й бригады в знак благодарности прислали мне кубок, сделанный из 120-мм артиллерийского снаряда. Коллега Марко Михкельсон, который только что прибыл из Украины, сегодня (в пятницу – прим.ред.) доставил его мне. Спасибо от всего сердца, продолжаем поддерживать Украину до самой победы", – написала Кая Каллас на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что Кая Каллас считается одним из самых проукраинских европейских лидеров. При ее правлении Эстония стала безусловным лидером военной поддержки Украины (в соотношении к уровню ВВП), приняла решение передать ВСУ все свои 155-миллиметровые гаубицы, опережает другие страны в вопросе конфискации российских активов и их передачи Украине.

Однако Каллас попала в скандал после того, как выяснилось, что транспортная компания Stark Logistics, которая частично принадлежит мужу Каллас Арво Халлику, во время полномасштабной войны в Украине продолжила деятельность в направлении России.

Соцопросы показали, что скандал пока не ударил по рейтингам "Партии реформ", однако большинство граждан считают, что сама Каллас должна уйти с должности.

Подробно на эту тему смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды", или читайте в статье: Семейный бизнес с российским следом: какие последствия будет иметь скандал вокруг премьера Эстонии