Прем’єрці Естонії довелось виправдовуватись через "російський бізнес" чоловіка

Естонська прем’єр-міністерка Кая Каллас втрапила у скнадал після того, як з’ясувалось, що транспортна компанія Stark Logistics, яка частково належить чоловіку Каллас Арво Халліку під час повномасштабної війни в Україні продовжила діяльність у напрямку Росії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації ERR.

Естонська компанія Stark Logistics, 24% акцій якої володіє Арво Халліку, заявила, що допомагає одному з клієнтів згорнути діяльність у Росії, де він має завод з виробництва аерозольної упаковки.

Минулого тижня гендиректор Stark Logistics Крістьян Крааг сказав ERR, що перевезень у Росію у них практично більше немає, але компанія повністю їх не припинила. Він повідомив, що йдеться про переміщення складських залишків – тобто товар, який не підпадає під санкції ЄС.

Крім того, ERR дізнався, що естонська прем’єрка позичила 350 тисяч євро іншій фірмі чоловіка Novaria Consult, якій належать 24,8% акцій Stark Logistics.

Удень у середу Каллас публічно прокоментувала ситуацію, підкресливши, що в її немає бізнес-клієнтів із-поміж підприємств Російської Федерації.

"Я, як і раніше, дотримуюся думки, що будь-яка торгівля і бізнес із Росією мають бути припинені, поки триває російське вторгнення на територію України",– наголосила прем’єрка Естонії.

"У мого чоловіка є частка в логістичній фірмі. Він пояснив, що підприємство допомагає припинити виробничу діяльність у Росії одного зі своїх естонських клієнтів відповідно до законів і санкцій. Усі детальніші запитання необхідно ставити цим компаніям", – додала вона.

Кая Каллас є однією з найбільш проукраїнських політикинь у західних державах та активно критикує Росію.