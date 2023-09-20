Іспанія оголосила про плани відправити додаткову допомогу Україні

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес оголосила про нові поставки військової та гуманітарної допомоги Україні.

Відповідну заяву вона зробила після засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), повідомляє "Європейська правда".

За словами Роблес, Іспанія подвоїть кількість українських військовослужбовців, які пройдуть навчання цього року. За оцінками, близько 4 000 військовослужбовців пройдуть навчання, що вдвічі більше, ніж планувалося раніше.

Також міністерка розповіла про постачання нових бронетранспортерів, надувних командних човнів, різних інших матеріалів, пускових установок і ракет для протиповітряної та протикорабельної оборони, спеціальних вантажівок для роботи з цими системами, а також машин швидкої медичної допомоги.

Крім того, минулого тижня Україні відправили хірургічні та медичні матеріали для військового шпиталю, який передали раніше.

Роблес розповіла, що на сьогодні 77 важкопоранених українських військових вже отримали необхідну допомогу та необхідні протези у лікувальних закладах Іспанії.

Вона також провела першу робочу зустріч з новим міністром оборони України Рустемом Умєровим.

Нагадаємо, у межах "Рамштайну" Литва представила останній пакет військової підтримки України, який містить "системи підриву, радари морського спостереження та боєприпаси для протитанкового гранатомета Carl Gustaf".

Крім того, Німеччина розкрила деталі нового пакета військової допомоги Україні вартістю 400 мільйонів євро.