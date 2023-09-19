Німеччина розкрила деталі нового пакета військової допомоги Україні на 400 млн євро

Парламентська державна секретарка Міністерства оборони Німеччини Зімтє Мьоллєр на зустрічі у форматі "Рамштайн" у вівторок розкрила деталі нового пакета військової допомоги Україні вартістю 400 мільйонів євро.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", оголосило Міноборони ФРН.

Наголос у пакеті допомоги робиться на боєприпасах. Німеччина передасть Україні 30 тисяч снарядів калібру 155 мм, близько 3800 димових снарядів для 155-мм артилерії, 105 тисяч пострілів 120-мм танкових снарядів, а також 480 снарядів АТ-2 для реактивних систем залпового вогню.

Крім того, до пакета увійшли 200 бойових броньованих машин MRAP, які дозволять саперам безпечно підходити до російських мінних загороджень, зимовий одяг, запчастини для вже наданого озброєння й транспортні засоби.

У повідомленні про військову допомогу Німеччини Україні згадуються й 50 надводних безпілотників, які "допоможуть дати відсіч агресору не лише на суші, а й на морі".

"Окремі засоби будуть передані за рахунок пожертв зі складів Бундесверу, а також спільно з промисловими партнерами. Обіцяне обладнання має бути передане Україні якнайшвидше", – заявили в Міноборони Німеччини.

Напередодні новий пакет військової допомоги для України в розмірі 400 мільйонів євро анонсував міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Німеччина посідає перше місце в Європі та друге місце у світі після США за обсягом допомоги Україні, що становить майже 8 мільярдів євро, зазначають в оборонному відомстві ФРН.