Литва на "Рамштайні" показала новий пакет допомоги Україні й приєдналась до "ІТ-коаліції"

Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас у вівторок узяв участь у засіданні Контакної групи з питань оборони України й на її полях уперше зустрівся з новим українським колегою Рустемом Умєровим.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Міністерство оборони Литви.

У межах "Рамштайну" Анушаускас також представив останній пакет військової підтримки України, який містить "системи підриву, радари морського спостереження та боєприпаси для протитанкового гранатомета Carl Gustaf".

Крім того, в Литві з вересня ремонтуватимуть танки Leopard для України.

Литовський міністр також підписав декларацію про підтримку коаліції з підтримки України в галузі інформаційних технологій, або "ІТ-коаліцію", яка допомагатиме кібербезпеці українських Збройних сил.

Анушаускас окремо відзначив важливість коаліції з розмінування в Україні, яка зараз створюється, і закликав інші країни приєднатися до неї, "зробивши свій внесок у вигляді тренувань, обладнання або фінансових внесків".

Загальна військова допомога Литви Україні з початку повномасштабного вторгнення вже перевищила 500 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що новий міністр оборони Латвії Андріс Спрутс також провів зустріч із українським колегою Рустемом Умєровим на полях "Рамштайну", де представив новий пакет допомоги й оголосив про долучення Риги до "ІТ-коаліції".