Испания объявила о планах отправить дополнительную помощь Украине

Министр обороны Испании Маргарита Роблес объявила о новых поставках военной и гуманитарной помощи Украине.

Соответствующее заявление она сделала после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), сообщает "Европейская правда".

По словам Роблес, Испания удвоит количество украинских военнослужащих, которые пройдут обучение в этом году. По оценкам, около 4 тысяч военнослужащих пройдут обучение, что вдвое больше, чем планировалось ранее.

Также министр рассказала о поставках новых бронетранспортеров, надувных командных лодок, различных других материалов, пусковых установок и ракет для противовоздушной и противокорабельной обороны, специальных грузовиков для работы с этими системами, а также машин скорой медицинской помощи.

Кроме того, на прошлой неделе Украине отправили хирургические и медицинские материалы для военного госпиталя, который передали ранее.

Роблес рассказала, что на сегодня 77 тяжелораненых украинских военных уже получили необходимую помощь и протезы в лечебных учреждениях Испании.

Она также провела первую рабочую встречу с новым министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Напомним, в рамках "Рамштайн" Литва представила последний пакет военной поддержки Украины, который содержит "системы подрыва, радары морского наблюдения и боеприпасы для противотанкового гранатомета Carl Gustaf".

Кроме того, Германия раскрыла детали нового пакета военной помощи Украине стоимостью 400 миллионов евро.