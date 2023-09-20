Депутати Сейму Литви отримали листи з погрозами

У Литві низка депутатів Сейму у середу, 20 вересня, отримали електронні листи із погрозами, які були підписані "білоруським батальйоном "Терор".

Про це розповів у коментарі Delfi голова парламентського Комітету з нацбезпеки та оборони Лаурінас Кащюнас, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, листи передані відповідним службам.

Частина депутатів отримали листи з назвою "Ольга Карач". Це ім’я білоруської активістки, яку нещодавно у Литві визнали загрозою нацбезпеці країни, оскільки є інформація про її співпрацю з російською розвідкою.

"Нам стало відомо, що ви ухвалили рішення не надавати політичний притулок нашій очільниці та білоруській правозахисниці Ользі Карач…Тому ми поспішаємо повідомити вас, що якщо рішення щодо Карач не буде змінено, ми вживемо радикальних заходів проти вас і ваших сімей", – ідеться в листі, отриманому депутатами.

Також зазначається, що на сайті заснованої Карач організації "Наш дім" менше ніж місяць тому писали про фільм, створений білоруською пропагандою, у якому її звинуватили в заснуванні та фінансуванні полку "Терор" – дивізії білоруських добровольців, що воюють за Україну.

У серпні стало відомо, що Литва не захотіла надавати притулок Ользі Карач, чию вільнюську громадську організацію "Наш дім" висунули на Нобелівську премію миру 2024 року. Сама Карач тоді заявила, що її вважають загрозою національній безпеці через минулі поїздки на конференції до Росії та інтерв'ю з російським політиком Владіміром Жириновським у 2021 році.

Голова "Нашого дому" мала дозвіл на проживання в Литві з 2014 року, а у 2022-му подала прохання про надання притулку в країні.

"Наш дім" надає гуманітарну, психологічну та іншу допомогу білорусам як на батьківщині, так і в Литві, а також здійснює моніторинг порушень прав людини. Організацію у 2022 році визнав екстремістською білоруський режим.