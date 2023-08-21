Литва підозрює у співпраці з розвідкою РФ білоруську активістку, якій відмовила у притулку

Департамент державної безпеки Литви вважає, що білоруська активістка й номінантка на Нобелівську премію миру Ольга Карач співпрацювала з російською розвідкою, тому відмовив їй у притулку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на балтійське агентство BNS.

Литовське відомство вказує, що Карач відвідувала Росію з 2015 по 2019 рік, де зустрічалась із представниками російської розвідки. Їм активістка нібито передавала "інформацію про білоруський режим і опозицію та їхню діяльність".

За даними литовської розвідки, Карач шукала підтримки російської влади для своєї політичної діяльності в Білорусі та обговорювала з представниками російської розвідки "можливі політичні зобов'язання перед Росією".

"Російська розвідувальна служба може використовувати свої контакти з пані Карач для діяльності, спрямованої проти Литви та її інтересів, і тому вона становить загрозу для безпеки литовської держави", – йдеться в документі Департаменту держбезпеки Литви.

Сама Ольга Карач у коментарі BNS заявила, що інформація про співпрацю з російською розвідкою не відповідає дійсності.

"Я відвідувала різні конференції в Росії, але про жодні зустрічі зі співробітниками спецслужб мені не відомо. Звичайно, там були різні люди, але звідки я можу знати, що вони не співпрацюють з КДБ", – сказала вона.

Минулого тижня стало відомо, що Литва не захотіла надавати притулок Ользі Карач, чию вільнюську громадську організацію "Наш дім" висунули на Нобелівську премію миру 2024 року. Сама Карач тоді заявила, що її вважаю загрозою національній безпеці через минулі поїздки на конференції до Росії та інтерв'ю з російським політиком Владіміром Жириновським у 2021 році.

Голова "Нашого дому" мала дозвіл на проживання в Литві з 2014 року, а у 2022-му подала прохання про надання притулку в країні.

"Наш дім" надає гуманітарну, психологічну та іншу допомогу білорусам як на батьківщині, так і в Литві, а також здійснює моніторинг порушень прав людини. Організацію у 2022 році визнав екстремістською білоруський режим.