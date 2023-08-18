Литва відмовила у притулку білоруській активістці, яка брала інтерв'ю у Жириновського

Литва не захотіла надавати притулок правозахисниці з Білорусі Ользі Карач, чию вільнюську громадську організацію "Наш дім" висунули на Нобелівську премію миру 2024 року.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона заявила в інтерв'ю LRT.

За її словами, своє рішення Литва мотивує інтерв'ю, яке вона брала інтерв'ю у (покійного російського політика, що часто погрожував напасти на країни Балтії) Володимира Жириновського, а також участю в конференціях у РФ.

Вона пояснила, що Жириновський прийшов до неї в ефір "порозумітися" в лютому 2021 року на тлі протестів у Білорусі після того, як вона засудила підтримку президентом РФ Володимиром Путіним самопроголошеного білоруського президента Олександра Лукашенка.

"Він прийшов і розповідав, чому білорусам так важливо бути з Росією, ну, я послухала. Він спробував чесно сподобатися. Прийшов у біло-червоному одязі, щоб якось справити враження на протестних білорусів", – розповіла Карач.

Правозахисниця уточнила, що "тоді точилася велика дискусія", де лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська "на той момент активно закликала до перемовин із Володимиром Путіним і Олександром Лукашенком".

"Тому ця дискусія йшла, я не бачу там нічого такого страшного чи злочинного", – переконана Карач.

Коментуючи свої участі в конференціях, вона зазначила, що на них "були присутні представники литовського посольства (в Росії), представники Єврокомісії, Швеції, та інших країн".

"І, дійсно, йшла розмова про те, чи можливий взагалі діалог щодо демократичної Білорусі між Росією, Білоруссю і Європою? Зараз практика показує, що він неможливий, але тоді ще була така ідея", – уточнила Карач.

Правозахисниця з 2020 року живе в Литві. Мінськ вніс її до "терористичного списку" у вересні 2021 року, а в травні 2022 року визнав "Наш дім" визнаним екстремістською організацією.

Департамент міграції Литви повідомив Карач про готовність видати їй нову посвідку на проживання, але не політичний притулок, оскільки її нинішній дозвіл на проживання в країні діє до 9 вересня 2023 року.

Раніше повідомлялося, що російський лейтенант Іван Корольов нелегально перейшов кордон Литви, зумів дістатися до Вільнюса і був затриманий оперативниками литовської прикордонної служби на вільнюському автовокзалі 10 серпня.

З кінця 2022 року, після запровадження спеціальної анкети, Литва визнала загрозою національній безпеці 1164 білорусів та росіян.