Депутаты Сейма Литвы получили письма с угрозами

В Литве ряд депутатов Сейма в среду, 20 сентября, получили электронные письма с угрозами, которые были подписаны "белорусским батальоном "Террор".

Об этом рассказал в комментарии Delfi председатель парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас, сообщает "Европейская правда".

По его словам, письма переданы соответствующим службам.

Часть депутатов получили письма с названием "Ольга Карач". Это имя белорусской активистки, которую недавно в Литве признали угрозой нацбезопасности страны, поскольку есть информация о ее сотрудничестве с российской разведкой.

"Нам стало известно, что вы приняли решение не предоставлять политическое убежище нашей руководительнице и белорусской правозащитнице Ольге Карач... Поэтому мы спешим уведомить вас, что если решение по Карач не будет изменено, мы примем радикальные меры против вас и ваших семей", – говорится в письме, полученном депутатами.

Также отмечается, что на сайте основанной Карач организации "Наш дом" меньше месяца назад писали о фильме, созданном белорусской пропагандой, в котором ее обвинили в создании и финансировании полка "Террор" – дивизии белорусских добровольцев, воюющих за Украину.

В августе стало известно, что Литва не захотела предоставлять убежище Ольге Карач, чью вильнюсскую общественную организацию "Наш дом" выдвинули на Нобелевскую премию мира 2024 года. Сама Карач тогда заявила, что ее считают угрозой национальной безопасности из-за прошлых поездок на конференции в Россию и интервью с российским политиком Владимиром Жириновским в 2021 году.

Глава "Нашего дома" имела вид на жительство в Литве с 2014 года, а в 2022-м подала прошение о предоставлении убежища в стране.

"Наш дом" оказывает гуманитарную, психологическую и другую помощь белорусам как на родине, так и в Литве, а также осуществляет мониторинг нарушений прав человека. Организацию в 2022 году признал экстремистской белорусский режим.