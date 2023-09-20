Грузія позбавить громадянства ексгенпрокурора, який потрапив під санкції США

В Грузії запустили процедуру позбавлення громадянства колишнього генпрокурора Отара Парцхаладзе, який потрапив до санкційного списку США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції Грузії.

"Виходячи із суспільного інтересу, ми поширюємо інформацію про те, що Агентство розвитку державних послуг розпочало провадження щодо позбавлення грузинського громадянства Отара Парцхаладзе", – йдеться у повідомленні.

У Мін’юсті додали, що після завершення всіх процедур висновок відомства про припинення грузинського громадянства буде якнайшвидше направлено президентці Грузії Саломе Зурабішвілі.

Нагадаємо, США запровадили санкції проти ексгенпрокурора Грузії Парцхаладзе 14 вересня, його ім'я міститься в переліку підсанкційних осіб Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США. З наведеної інформації випливає, що в ексгенпрокурора Грузії є грузинське й російське громадянства.

Парцхаладзе назвав санкції США проти нього "вінцем десятирічної дискредитаційної кампанії" і вважає, що вони були "інспіровані конкретними людьми".