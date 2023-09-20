Грузия лишит гражданства экс-генпрокурора, попавшего под санкции США

В Грузии запустили процедуру лишения гражданства бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе, который попал в санкционный список США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Грузии.

"Исходя из общественного интереса, мы распространяем информацию о том, что Агентство развития государственных услуг начало производство о лишении грузинского гражданства Отара Парцхаладзе", – говорится в сообщении.

В Минюсте добавили, что после завершения всех процедур вывод ведомства о прекращении грузинского гражданства будет как можно быстрее направлено президенту Грузии Саломе Зурабишвили.

Напомним, США ввели санкции против экс-генпрокурора Грузии Парцхаладзе 14 сентября, его имя содержится в перечне подсанкционных лиц Управления по контролю за иностранными активами Минфина США. Из приведенной информации следует, что у экс-генпрокурора Грузии есть грузинское и российское гражданства.

Парцхаладзе назвал санкции США против него "венцом десятилетней дискредитационной кампании" и считает, что они были "инспирированы конкретными людьми".