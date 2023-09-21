Азербайджан повідомив про підсумки зустрічі із представниками Карабаху

Адміністрація президента Азербайджану повідомила про зустріч із представниками вірменського населення Нагірного Карабаху, яка проходила у місті Євлах.

Заяву президентської адміністрації наводить агентство АЗЕРТАДЖ, повідомляє "Європейська правда".

На зустрічі від Азербайджану був присутній відповідальний за контакти з вірменськими жителями Карабаху Рамін Мамедов.

Також на зустрічі був присутній керівник російської сторони Російсько-турецького спільного моніторингового центру Олег Семенов.

"На зустрічі, що відбулася в конструктивній і позитивній атмосфері, було обговорено питання реінтеграції вірменського населення Карабаху, відновлення інфраструктури та організації діяльності на основі Конституції і законів Азербайджанської Республіки", – йдеться у повідомленні.

Азербайджанська сторона представила плани з реінтеграції.

Крім того, обговорили якнайшвидшу реалізацію питань із заяви Міноборони Азербайджану про припинення "антитерористичних заходів".

Сторони також домовились про постачання гуманітарної допомоги у Карабах і проведення незабаром чергової зустрічі.

Опівдні 20 вересня, після доби бойових дій, Міністерство оборони Азербайджану заявило про досягнення домовленості про призупинення бойових дій у Нагірному Карабаху.

Це відбулось після того, як місцева карабаська влада заявила, що приймає умови Баку для припинення вогню.

Напередодні у зверненні президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про відновлення суверенітету країни.

Детально про останні події читайте у статті: Третя карабаська. Чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки.