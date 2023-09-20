Алієв заявив про відновлення суверенітету Азербайджану після операції в Карабаху

Азербайджанський президент Ільхам Алієв у зверненні в середу оголосив, що після "антитерористичних заходів" у невизнаному Нагірному Карабаху Азербайджан відновив свій суверенітет.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на азербайджанське державне агентство АЗЕРТАДЖ.

За словами Алієва, "антитерористичні заходи" Азербайджану в Карабаху за добу виконали всі поставлені завдання, а військові країни "за короткий час на всіх напрямках домоглися значних воєнних успіхів".

"Було повністю знищено значну частину армії, яка була незаконно розміщена вірменською державою на азербайджанських територіях і досі не була виведена, незважаючи на зобов'язання Вірменії. Була знищена й виведена з ладу військова техніка", – додав Алієв.

Президент Азербайджану також оголосив про початок процесу роззброєння армії так званого Нагірного Карабаху відповідно до досягнутих домовленостей раніше в середу.

Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан заявив про початок "локальних антитерористичних заходів" у невизнаному Нагірному Карабаху.

Європейський Союз, Франція та Німеччина засудили військові дії Азербайджану, закликавши його повернутися до переговорів про майбутнє Карабаху з Вірменією. Вірменія звинуватила Азербайджан у етнічних чистках та агресії проти "народу Карабаху".

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