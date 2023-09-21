Азербайджан сообщил об итогах встречи с представителями Карабаха

Администрация президента Азербайджана сообщила о встрече с представителями армянского населения Нагорного Карабаха, которая проходила в городе Евлах.

Заявление президентской администрации приводит агентство АЗЕРТАДЖ, сообщает "Европейская правда".

На встрече от Азербайджана присутствовал ответственный за контакты с армянскими жителями Карабаха Рамин Мамедов.

Также на встрече присутствовал руководитель российской стороны Российско-турецкого совместного мониторингового центра Олег Семенов.

"На встрече, состоявшейся в конструктивной и позитивной атмосфере, были обсуждены вопросы реинтеграции армянского населения Карабаха, восстановления инфраструктуры и организации деятельности на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики", – говорится в сообщении.

Азербайджанская сторона представила планы по реинтеграции.

Кроме того, обсудили скорейшую реализацию вопросов из заявления Минобороны Азербайджана о прекращении "антитеррористических мероприятий".

Стороны также договорились о поставках гуманитарной помощи в Карабах и проведении вскоре очередной встречи.

В полдень 20 сентября, после суток боевых действий, Министерство обороны Азербайджана заявило о достижении договоренности о приостановлении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Это произошло после того, как местные карабахские власти заявили, что принимают условия Баку для прекращения огня.

Накануне в обращении президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о восстановлении суверенитета страны.

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