Азербайджан заявляє про припинення "антитерористичних заходів" у Карабаху
Міністерство оборони Азербайджану заявляє про досягнення домовленості про призупинення "антитерористичних заходів" у Нагірному Карабаху.
Заяву азербайджанського оборонного відомства наводить державне агентство АЗЕРТАДЖ, повідомляє "Європейська правда".
"Міністерство оборони Азербайджанської Республіки повідомляє, що з урахуванням звернення представників вірменських жителів Карабаху, яке надійшло через російський миротворчий контингент, досягнуто домовленості щодо призупинення антитерористичних заходів", – йдеться у заяві.
У Міноборони стверджують, що домовленість була досягнута на таких умовах:
- Розташовані в Карабаському районі "формування збройних сил Вірменії та незаконні вірменські збройні формування" складають зброю, залишають бойові позиції і військові пости та повністю роззброюються. Підрозділи збройних сил Вірменії залишають територію Азербайджану, незаконні вірменські збройні формування розформовуються.
- Паралельно здаються все озброєння і важка техніка.
- Реалізація вищевказаних процесів забезпечується в координації з російським миротворчим контингентом.
19 вересня Азербайджан заявив про початок "локальних антитерористичних заходів" у невизнаному Нагірному Карабаху.
Європейський Союз, Франція та Німеччина засудили військові дії Азербайджану, закликавши його повернутися до переговорів про майбутнє Карабаху з Вірменією.
Вірменія звинуватила Азербайджан у етнічних чистках та агресії проти "народу Карабаху".
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