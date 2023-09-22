США объявили о новом пакете помощи Украине на $325 млн

Соединенные Штаты передадут Украине новую помощь в сфере безопасности и обороны на общую сумму 325 млн долларов.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, информирует CNN.

По его словам, Соединенные Штаты предоставят Украине 128 млн долларов новой помощи в сфере безопасности, а также 197 млн долларов в виде вооружений и оборудования.

Согласно сообщению Минобороны США, этот пакет включает:

ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны;

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

системы противовоздушной обороны Avenger;

пулеметы для борьбы с беспилотными авиационными системами;

155-мм артиллерийские снаряды, включая DPICM (кассетные);

105-мм артиллерийские снаряды;

ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

более 3 млн боеприпасов для стрелкового оружия;

59 легких тактических машин;

боеприпасы для обезвреживания препятствий;

запасные части, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

Как заявил Блинкен, новая помощь призвана помочь укрепить противовоздушную оборону Украины от воздушных атак со стороны РФ сейчас и следующей зимой, когда Россия, вероятно, возобновит свои атаки на критически важную инфраструктуру Украины.

Ранее в администрации президента США раскрыли, что ближайший пакет помощи для Украины будет включать существенное подкрепление для систем ПВО, но все же не будет содержать дальнобойных ракет ATACMS.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский был с визитом в Вашингтоне, где встретился с президентом США Джо Байденом.

Это второй визит Зеленского в Вашингтон после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, и он происходит в то время, как Конгресс США рассматривает запрос Белого дома на дополнительную помощь Украине в размере 24 миллиардов долларов.

Во время встречи с американскими конгрессменами в Капитолии Зеленский призвал их одобрить дополнительное финансирование помощи для Украины.

Читайте также: Антиукраинский поворот: почему республиканцы в США все больше подыгрывают России.