Зеленський: Україна домовилась зі США про спільне виробництво зброї

Президент Володимир Зеленський повідомив про домовленість за підсумками зустрічі з президентом США спільно виробляти зброю.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив у своєму відеозверненні, яке опублікував у Telegram.

За його словами, сторони досягнули довгострокової домовленості працювати разом, аби спільно з США Україна виробляла необхідну зброю.

"Це новий рівень нашої єдності! Копродукція в "оборонці" зі Сполученими Штатами – це історична річ. Нова промислова база, нові робочі місця – для обох наших народів. Україна зможе виробляти, зокрема, ППО", – зазначив Зеленський.

Він додав, що Київ готується створити нову оборонну екосистему разом з Вашингтоном, щоб виробляти зброю та ще більше посилити свободу й захист життя.

Президент України також подякував своєму американському колезі Джо Байдену та обом партіям Конгресу.

"Я відчув довіру – довіру, яка завжди є основою єдності. Чіткі відверті запитання членів Палати представників та сенаторів. Прямі відповіді. Були зустрічі сьогодні й у Пентагоні – важливі розмови про оборонну підтримку", – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, під час візиту президента України Сполучені Штати оголосили, що передадуть Україні нової допомоги у сфері безпеки та оборони на загальну суму 325 млн доларів.

Це другий візит Зеленського до Вашингтона після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, і він відбувається в той час, як Конгрес США розглядає запит Білого дому на додаткову допомогу Україні в розмірі 24 мільярдів доларів.

Під час зустрічі з американськими конгресменами в Капітолії президент Володимир Зеленський закликав їх схвалити додаткове фінансування допомоги для України.

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