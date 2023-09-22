У МЗС Польщі думають, що США "остудять розпалені українські голови"

Заступник міністра закордонних справ Польщі Аркадіуш Мулярчик вважає, що США допоможуть припинити суперечку між Варшавою та Києвом, пов'язану з односторонніми польськими обмеженнями на українську агропродукцію та діями України у відповідь.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив в інтерв'ю RMF FM.

Він висловив сподівання, що "прикрі" заяви українських політиків закінчаться, і зернова суперечка буде припинена.

"Я думаю, що участь Сполучених Штатів певним чином остудить розпалені українські голови", – сказав Мулярчик, додавши, що ця суперечка шкодить як Польщі, так і Україні у спільній справі перемоги над РФ.

"Звичайно, ми цього не забудемо. Я думаю, що це важливе попередження для всіх нас, які механізми, на жаль, працюють в Україні і які інтереси там переслідуються", – додав він.

На думку заступника глави МЗС, президент Зеленський та деякі українські політики "поводяться абсолютно нечесно стосовно Польщі, і це дуже делікатне слово".

"Польща робить все можливе, щоб підтримати Україну у війні. З іншого боку, ми бачимо спроби "обійти" Польщу, тобто розмови про транзит через Польщу, торгівлю українським зерном через наші голови. Певні ниточки ведуть до Берліна. Можливо, є домовленості над нашими головами", – заявив Мулярчик, вказавши на те, що останнім часом почастішали зустрічі президента України з німецькими політиками, зокрема з Урсулою фон дер Ляєн.

Він наголосив, що українці повинні зрозуміти, що якщо вони хочуть мати добрі відносини з Польщею, то вони повинні вирішувати ці питання з Польщею, а не з Берліном.

"Ми відкриті для транзиту. Нехай зерно йде до Франції, Берліна, Гамбурга і далі до Іспанії. Але ми не можемо допустити, щоб це зерно потрапило до Польщі і вбило польське сільське господарство", – резюмував заступник глави МЗС.

Нагадаємо, напруженість у відносинах Варшави та Києва пов'язана з односторонніми польськими обмеженнями на українську сільськогосподарську продукцію та діями України у відповідь.

Україна пропонувала Європейській комісії та Польщі, Угорщині, Словаччині, Болгарії і Румунії план експортного контролю для чотирьох груп культур – пшениці, кукурудзи, соняшнику та ріпаку – для захисту їхніх внутрішніх ринків.

Попри це Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про односторонні обмеження на український імпорт, що спонукало Україну подати скаргу проти цих трьох країн до Світової організації торгівлі.

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