Глава Міноборони Чехії: Якщо Україна і Польща не помиряться, ми всі програємо

Глава Міноборони Чехії Яна Чернохова застерегла Україну та Польщу від підвищення напруги у відносинах та закликала попросити вибачення одне в одного.

Про це Чернохова заявила у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Чернохова сказала, що Польща для неї – друга батьківщина, тож вона добре знає менталітет поляків.

"Горді, горді, бойові та сміливі люди, які нікому не дозволяють на себе кричати та наказувати. Це постулат, підтверджений історією. Сьогоднішня заява президента Україна на адресу Польщі, даруйте, дуже невдала", – зазначила вона, вочевидь, маючи на увазі різкі слова Володимира Зеленського перед Генасамблеєю ООН.

"І, що ще гірше, у вівторок Україна також подала скаргу до СОТ на Польщу, Словаччину та Угорщину через зерно.

Перші дві країни перебувають у фіналі виборів, і їхнім громадянам буде важко пояснити, що протягом півтора року вони дійсно інтенсивно допомагали країні, яка подає скаргу до СОТ проти їхньої країни… і при цьому президент публічно лає їх у ООН. Це дуже важко пояснити виборцям", – зазначила глава чеського Міноборони.

У цьому зв’язку вона зазначила, що сторонам "треба відкинути гординю, сісти за стіл переговорів, вибачитися, перепросити, перевести дух і рухатися далі".

"Це має статися найближчим часом. І я прошу усі сторони зробити це. Якщо цього не станеться, ми всі програємо", – закликала Чернохова.

Нагадаємо, польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Варшава зараз зосереджена на переозброєнні власної армії і тому не передає Києву своєї військової допомоги.

Заява пролунала на тлі напруженості у відносинах Варшави та Києва, пов'язаної з односторонніми польськими обмеженнями на українську сільськогосподарську продукцію та діями України у відповідь.

Польський президент Анджей Дуда додатково уточнив, що слова Моравецького були неправильно витлумачені.

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