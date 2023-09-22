В МИД Польши думают, что США "остудят горячие украинские головы"

Заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик считает, что США помогут прекратить спор между Варшавой и Киевом, связанный с односторонними польскими ограничениями на украинскую агропродукцию и ответными действиями Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил в интервью RMF FM.

Он выразил надежду, что "досадные" заявления украинских политиков закончатся, и зерновой спор будет прекращен.

"Я думаю, что участие Соединенных Штатов определенным образом остудит разгоряченные украинские головы", – сказал Мулярчик, добавив, что этот спор вредит как Польше, так и Украине в общем деле победы над РФ.

"Конечно, мы этого не забудем. Я думаю, что это важное предупреждение для всех нас, какие механизмы, к сожалению, работают в Украине и какие интересы там преследуются", – добавил он.

По мнению заместителя главы МИД, президент Зеленский и некоторые украинские политики "ведут себя абсолютно нечестно по отношению к Польше, и это очень деликатное слово".

"Польша делает все возможное, чтобы поддержать Украину в войне. С другой стороны, мы видим попытки "обойти" Польшу, то есть разговоры о транзите через Польшу, торговлю украинским зерном через наши головы. Определенные ниточки ведут в Берлин. Возможно, есть договоренности над нашими головами", – заявил Мулярчик, указав на то, что в последнее время участились встречи президента Украины с немецкими политиками, в частности с Урсулой фон дер Ляйен.

Он подчеркнул, что украинцы должны понять, что если они хотят иметь хорошие отношения с Польшей, то они должны решать эти вопросы с Польшей, а не с Берлином.

"Мы открыты для транзита. Пусть зерно идет во Францию, Берлин, Гамбург и дальше в Испанию. Но мы не можем допустить, чтобы это зерно попало в Польшу и убило польское сельское хозяйство", – резюмировал заместитель главы МИД.

Напомним, напряженность в отношениях Варшавы и Киева связана с односторонними польскими ограничениями на украинскую сельскохозяйственную продукцию и ответными действиями Украины.

Украина предлагала Европейской комиссии и Польше, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии план экспортного контроля для четырех групп культур – пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса – для защиты их внутренних рынков.

Несмотря на это Польша, Словакия и Венгрия объявили об односторонних ограничениях на украинский импорт, что побудило Украину подать жалобу против этих трех стран во Всемирную торговую организацию.

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