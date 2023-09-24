Прем'єр Косова після нападу на поліцію на півночі заявив про операцію проти 30 озброєних людей

Прем'єр-міністр Косова Альбін Курті заявив, що в селі Баньске на півночі, де внаслідок нападу був убитий поліцейський, проводиться силова операція проти щонайменше 30 озброєних людей.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав на пресконференції після засідання Ради безпеки Косова, повідомляє KOHA.

Демонструючи фотографії, Курті сказав, що навколо монастиря в Банське знаходяться озброєні до зубів люди з військовою технікою в масках, які, за його словами, стоять за нападом на косовську поліцію.

"Є щонайменше 30 озброєних до зубів людей, професіоналів, військових або поліцейських, які знаходяться в оточенні наших сил поліції, і яких я закликаю здатися нашим органам безпеки", – пояснив він.

Прем'єр зазначив, що організовані злочинні угрупування атакують Косово за політичної, фінансової та матеріально-технічної підтримки Сербії.

"Злочинці-виконавці та їхні замовники будуть спіймані, засуджені та покарані. Уряд Косова та державні інституції готові скоординовано реагувати на злочини і терор, а також протидіяти тим, хто за цим стоїть", – додав Курті.

Раніше повідомлялося, що на півночі Косова у селі Баньске був убитий косовський поліцейський, ще один отримав поранення.

В ЄС засудили смертельний напад на поліцію на півночі Косова.

Як відомо, місцеві вибори у муніципалітетах на півночі Косова, де переважають етнічні серби, спричинили одне з серйозних останніх загострень у відносинах між Сербією і Косово. Тоді постраждали у тому числі військові миротворчої місії KFOR.

Євросоюз не виключив застосування певних санкцій проти Сербії та Косова, якщо спроби їхнього діалогу закінчаться без результатів.

Про останнє загострення між Сербією і частково визнаним Косовом читайте у статті: План Вучича: як Сербія йде на загострення із Косово та торпедує мирну стратегію ЄС