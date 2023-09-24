В ЄС засудили смертельний напад на поліцію на півночі Косова

В Євросоюзі відреагували на напад на поліцейських у селі Баньске на півночі Косова, в якому був убитий один косовський правоохоронець.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву опублікував високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

За його словами, все більше невинних життів перебувають під загрозою через бойові дії, що тривають в околицях монастиря Баньске. Він закликав негайно припинити ці напади.

"Я найрішучішим чином засуджую огидний напад озброєної банди на співробітників косовської поліції, через який один поліцейський загинув і двоє отримали поранення", – зазначив Боррель.

Дипломат також закликав встановити усі факти цього нападу та притягнути до відповідальності винуватців. Він додав, що спеціальна комісія ЄС EULEX перебуває на місці та в тісному контакті з владою, а також миротворчою місією KFOR.

Раніше повідомлялося, що на півночі Косова у селі Баньске був убитий косовський поліцейський, ще один отримав поранення.

Як відомо, місцеві вибори у муніципалітетах на півночі Косова, де переважають етнічні серби, спричинили одне з серйозних останніх загострень у відносинах між Сербією і Косово. Тоді постраждали у тому числі військові миротворчої місії KFOR.

Євросоюз не виключив застосування певних санкцій проти Сербії та Косова, якщо спроби їхнього діалогу закінчаться без результатів.

Про останнє загострення між Сербією і частково визнаним Косовом читайте у статті: План Вучича: як Сербія йде на загострення із Косово та торпедує мирну стратегію ЄС