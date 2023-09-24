На півночі Косова був убитий косовський поліцейський, ще один поранений

На півночі Косова у селі Баньске був убитий косовський поліцейський, ще один отримав поранення.

Про це у Facebook написав прем’єр-міністр Косова Альбін Курті, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, близько третьої ночі на косовських поліцейських скоїли напад.

"Наразі продовжуються постріли із вогнепальної зброї різного калібру по нашій поліції. Нападники — професіонали в масках і з важким озброєнням", – написав Курті.

За його словами, "організована злочинність за політичної, фінансової та матеріально-технічної підтримки офіційного Белграда атакує нашу країну".

Як повідомили у косовській поліції, яку цитує KOHA, все почалося з розміщення двох вантажівок без номерних знаків на мосту при в'їзді в село. На місце виїхали три підрозділи правоохоронців.

"Як тільки вони прибули до місця, вони зіткнулися з опором, з кількох позицій були здійснені постріли з різного типу вогнепальної зброї", – йдеться у повідомленні.

Як відомо, місцеві вибори у муніципалітетах на півночі Косова, де переважають етнічні серби, спричинили одне з серйозних останніх загострень у відносинах між Сербією і Косово. Тоді постраждали у тому числі військові миротворчої місії KFOR.

Євросоюз не виключив застосування певних санкцій проти Сербії та Косова, якщо спроби їхнього діалогу закінчаться без результатів.

Про останнє загострення між Сербією і частково визнаним Косовом читайте у статті: План Вучича: як Сербія йде на загострення із Косово та торпедує мирну стратегію ЄС