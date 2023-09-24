Премьер Косово после нападения на полицию на севере заявил об операции против 30 вооруженных людей

Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что в селе Баньске на севере, где в результате нападения был убит полицейский, проводится силовая операция против по меньшей мере 30 вооруженных людей.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал на пресс-конференции после заседания Совета безопасности Косово, сообщает KOHA.

Демонстрируя фотографии, Курти сказал, что вокруг монастыря в Банске находятся вооруженные до зубов люди с военной техникой в масках, которые, по его словам, стоят за нападением на косовскую полицию.

"Есть по меньшей мере 30 вооруженных до зубов людей, профессионалов, военных или полицейских, которые находятся в окружении наших сил полиции, и которых я призываю сдаться нашим органам безопасности", – пояснил он.

Премьер отметил, что организованные преступные группировки атакуют Косово при политической, финансовой и материально-технической поддержке Сербии.

"Преступники-исполнители и их заказчики будут пойманы, осуждены и наказаны. Правительство Косово и государственные институты готовы скоординировано реагировать на преступления и террор, а также противодействовать тем, кто за этим стоит", – добавил Курти.

Ранее сообщалось, что на севере Косово в селе Баньске был убит косовский полицейский, еще один получил ранения.

В ЕС осудили смертельное нападение на полицию на севере Косово.

Как известно, местные выборы в муниципалитетах на севере Косово, где преобладают этнические сербы, вызвали одно из серьезных последних обострений в отношениях между Сербией и Косово. Тогда пострадали в том числе военные миротворческой миссии KFOR.

Евросоюз не исключил применения определенных санкций против Сербии и Косова, если попытки их диалога закончатся без результатов.

О последнем обострении между Сербией и частично признанным Косовом читайте в статье: План Вучича: как Сербия идет на обострение с Косовом и торпедирует мирную стратегию ЕС.