ЄС попередив Азербайджан про заходи у разі порушення прав карабаських вірмен

Європейський Союз засудив військові дії Азербайджану проти вірменського населення Нагірного Карабаху і пригрозив заходами у разі погіршення ситуації.

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС з міжнародних справ і політики безпеки Жозепа Борреля 21 вересня, повідомляє "Європейська правда".

"Ми взяли до відома відповідні повідомлення про досягнення домовленості про припинення вогню. Ми очікуємо негайного і повного припинення бойових дій і дотримання режиму припинення вогню", – заявив Боррель.

За його словами, ЄС закликає Баку і карабаських вірмен терміново розпочати всебічний і прозорий діалог.

"Азербайджан несе відповідальність за забезпечення прав і безпеки карабаських вірмен, включаючи їхнє право жити у своїх домівках без залякування та дискримінації. Примусове переміщення цивільного населення за допомогою військових чи інших засобів зустріне жорстку відповідь ЄС.

ЄС готовий вжити відповідних заходів у разі подальшого погіршення ситуації", – йдеться у заяві.

ЄС заявив про свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності як Азербайджану, так і Вірменії. ЄС готовий і надалі підтримувати демократично обрану владу Вірменії, а місія Європейського Союзу у Вірменії (EUMA) продовжуватиме спостерігати та звітувати про ситуацію з безпекою на вірменській стороні кордону з Азербайджаном.

"ЄС закликає до відновлення переговорів між Вірменією та Азербайджаном з усіх невирішених питань з огляду на укладення мирного договору та залишається повністю відданим підтримці таких переговорів", – зазначив Боррель.

Нагадаємо, 20 вересня, після доби бойових дій, Міністерство оборони Азербайджану заявило про досягнення домовленості про призупинення бойових дій у Нагірному Карабаху. Згодом президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про відновлення суверенітету країни.

21 вересня між Азербайджаном та представниками Нагірного Карабаху відбулись переговори щодо подальшого врегулювання ситуації.

Детально про останні події читайте у статті: Третя карабаська. Чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки