Азербайджан обещает обеспечить выход из Карабаха армянам, которые сложат оружие

Азербайджан пообещал обеспечить выход из Карабаха армянам, которые сложат оружие, после того, как Баку объявил, что вернул сепаратистский регион под свой контроль после 24-часовой военной операции.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил начальник управления пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев, сообщает азербайджанское информагентство Report.

По его словам, вывод разоруженных и демобилизованных сил из Карабаха в направлении Лачин-Ханкенди и Кяльбаджар-Басаркечяр будет обеспечен в соответствии с достигнутым 20 сентября соглашением.

Он уточнил, что для этого будут использоваться автобусы и личный транспорт.

Азербайджан начал "антитеррористическую" операцию против Нагорного Карабаха, своей международно признанной территории, 19 сентября и объявил о ее окончании на следующий день.

Ранее сообщалось, что Азербайджан предусматривает амнистию для карабахских армян, которые сложат оружие, хотя некоторые карабахские военные подразделения заявили, что продолжат сопротивление Баку.

21 сентября между Азербайджаном и представителями Нагорного Карабаха состоялись переговоры по дальнейшему урегулированию ситуации.

Европейский Союз осудил военные действия Азербайджана против армянского населения Нагорного Карабаха и пригрозил мерами в случае ухудшения ситуации.

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