ЗМІ: США ведуть переговори щодо постачання зброї В'єтнаму

Адміністрація президента Джо Байдена веде переговори щодо угоди про передачу Сполученими Штатами озброєнь В'єтнаму.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters із посиланням на двох людей, що знайомі з угодою.

За інформацією джерел агентства, до пакету озброєнь, який можуть укласти протягом наступного року, планують включити американські винищувачі F-16.

Можлива передача зброї стане результатом нещодавно оновленого партнерства між США та В'єтнамом, який стикається з напруженістю у відносинах з Китаєм у Південно-Китайському морі.

Як йдеться у матеріалі, угода все ще перебуває на ранній стадії, її точні умови ще не узгоджені, і вона ще може не відбутися, але протягом останнього місяця угода була ключовою темою в'єтнамо-американських офіційних переговорів у Ханої, Нью-Йорку та Вашингтоні.

За словами іншого джерела, США розглядають можливість створення спеціальних умов фінансування для дорогого обладнання, що могло б допомогти В'єтнаму, який відчуває нестачу коштів, відійти від традиційної залежності від озброєння російського виробництва.

"У нас дуже продуктивні й багатообіцяючі відносини з В'єтнамом у сфері безпеки, і ми дійсно бачимо їхній інтерес до деяких американських систем, зокрема, до тих, що можуть допомогти їм краще контролювати свої морські кордони; до транспортних літаків і деяких інших платформ", – сказав один з американських урядовців.

"Уряд США прагне творчо поставитися до того, які вигідні варіанти фінансування ми могли б запропонувати В'єтнаму, щоб поставити їм те, що дійсно може бути корисним", – додав він.

Адміністрація Байдена заявила, що намагається збалансувати геополітичну конкуренцію з Китаєм, в тому числі в Тихоокеанському регіоні.

Раніше цього місяця В'єтнам підвищив дипломатичний статус Вашингтона до найвищого дипломатичного статусу Ханоя, поряд з Китаєм і Росією, коли президент США Джо Байден відвідав країну.

Нещодавно адміністрація президента США Джо Байдена схвалила фінансування першого в історії передання американського військового обладнання Тайваню в межах програми, яка зазвичай використовується для суверенних держав.

Перед цим у серпні адміністрація президента США звернулась до Конгресу з проханням профінансувати озброєння для Тайваню у межах додаткового бюджетного запиту.

Тайвань, який має демократичний устрій, вважає себе окремою державою, тоді як Китай і переважна більшість світу – офіційна Британія теж – називає його частиною китайської території. Китай із великим незадоволенням сприймає візити іноземних чиновників на острів.