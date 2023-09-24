СМИ: США ведут переговоры по поставкам оружия Вьетнаму

Администрация президента Джо Байдена ведет переговоры по соглашению о передаче Соединенными Штатами вооружений Вьетнаму.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters со ссылкой на двух людей, знакомых с соглашением.

По информации источников агентства, в пакет вооружений, который могут заключить в течение следующего года, планируют включить американские истребители F-16.

Возможная передача оружия станет результатом недавно обновленного партнерства между США и Вьетнамом, который сталкивается с напряженностью в отношениях с Китаем в Южно-Китайском море.

Как говорится в материале, соглашение все еще находится на ранней стадии, его точные условия еще не согласованы, и оно еще может не состояться, но в течение последнего месяца соглашение было ключевой темой вьетнамо-американских официальных переговоров в Ханое, Нью-Йорке и Вашингтоне.

По словам другого источника, США рассматривают возможность создания специальных условий финансирования для дорогостоящего оборудования, что могло бы помочь Вьетнаму, испытывающему недостаток средств, отойти от традиционной зависимости от вооружения российского производства.

"У нас очень продуктивные и многообещающие отношения с Вьетнамом в сфере безопасности, и мы действительно видим их интерес к некоторым американским системам, в частности, к тем, которые могут помочь им лучше контролировать свои морские границы; к транспортным самолетам и некоторым другим платформам", – сказал один из американских чиновников.

"Правительство США стремится творчески отнестись к тому, какие выгодные варианты финансирования мы могли бы предложить Вьетнаму, чтобы поставить им то, что действительно может быть полезным", – добавил он.

Администрация Байдена заявила, что пытается сбалансировать геополитическую конкуренцию с Китаем, в том числе в Тихоокеанском регионе.

Недавно Вьетнам повысил дипломатический статус Вашингтона до самого высокого дипломатического статуса Ханоя, наряду с Китаем и Россией, когда президент США Джо Байден посетил страну.

Ранее администрация президента США Джо Байдена одобрила финансирование первой в истории передачи американского военного оборудования Тайваню в рамках программы, которая обычно используется для суверенных государств.

В августе 2023 года администрация президента США обратилась к Конгрессу с просьбой профинансировать вооружение для Тайваня в рамках дополнительного бюджетного запроса.

Тайвань, который имеет демократическое устройство, считает себя отдельным государством, тогда как Китай и подавляющее большинство мира – официальная Британия тоже – называет его частью китайской территории. Китай с большим недовольством воспринимает визиты иностранных чиновников на остров.