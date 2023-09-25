Президент Грузии отправилась в новое европейское турне без одобрения правительства

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отправилась в очередное европейское турне, которое не одобрило правительство страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал "Новости-Грузия".

В понедельник, 25 сентября, у Зурабишвили запланированы переговоры с президентом Эстонии Аларом Карисом в Таллинне.

После этого 26 сентября она отправится в Ригу на встречу с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, а 27 сентября – проведет переговоры с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе.

Напомним, в конце августа стало известно, что правительство Грузии не дало согласия на около десятка визитов президента, запланированных на следующие месяцы.

Несмотря на это, 31 августа Саломе Зурабишвили все равно вылетела в ЕС, анонсировав начало турне за предоставление Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Правящая партия после того пригрозила ей импичментом за нарушение конституции, но вскоре признала, что не имеет для этого достаточно голосов в парламенте. Саломе Зурабишвили за последнюю неделю встречалась с президентами Франции и Германии и президетом Евросовета.

В ответ Зурабишвили заявила, что планирует продолжить зарубежные визиты, на которые правительство не дало ей согласия и за которые угрожает процедурой импичмента.

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