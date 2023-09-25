У Польщі розслідують напад на ще одну опозиційну депутатку, до виборів – менше місяця

Польська прокуратура розслідує заяву про побиття депутатки від опозиційної "Громадянської коаліції" Марти Вцисло, яка стверджує, що невідомий чоловік напав на неї в місті Ополе-Любельське на сході країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

На відео, викладеному в соцмережі Twitter (X), Вцисло заявила, що невідомий напав на неї на ринку в Ополе-Любельському.

"Він почав мене штовхати, погрожувати, казав, що таких, як ми, треба вибивати. Я написала заяву в поліцію, але бачите, до чого призводить стукацтво, агресія", – розповіла депутатка.

Zostałam zaatakowana na targu w Opolu Lubelskim. Nieznany mężczyzna zaczął mnie szarpać, grozić i wyzywać. Doznałam obrażeń, ale nie dam się zastraszyć! pic.twitter.com/08zZtOAyCC — Marta Wcisło (@WcisloMarta123) September 25, 2023

У другій частині відео Вцисло видно, як нападник намагається дістатися до депутатки, але йому перекривають шлях інші люди, після чого він іде геть.

Речниця Окружної прокуратури Любліна Аґнєшка Кенпка підтвердила, що там отримали заяву польської депутатки про злочин.

"Будемо збирати матеріали, опитувати свідків, якщо є камери відеоспостереження, то, звичайно, забезпечимо їхню безпеку. Побачимо, як виглядав інцидент, і будемо з'ясовувати обставини справи", – сказала вона.

Це не перший випадок агресії щодо польських політиків на тлі виборів до парламенту Польщі, що відбудуться 15 жовтня.

Один із найвпливовіших членів опозиційного блоку Польщі "Громадянська коаліція", польський депутат Борис Будка, у п’ятницю зазнав нападу під час закупів у торговельному центрі в місті Катовіце на тлі прийдешніх парламентських виборів.

Крім того, польська поліція ненадовго затримала опозиційну депутатку, порушивши її депутатську недоторканність, після того, як вона перервала передвиборчу промову прем'єр-міністра Матеуша Моравецького.

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