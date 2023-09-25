Президент Польщі після тримісячної перерви очолив рейтинг довіри виборців

Президент Польщі Анджей Дуда повернувся на першу сходинку рейтингу довіри до публічних осіб.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Onet, про це свідчать результати опитування IBRiS.

Лідером рейтингу після тримісячної перерви став Анджей Дуда. У вересні президенту довіряли 44,1% респондентів (28,4% – однозначно, 15,7% – скоріше так). Це помітне зростання на 5,6 відсоткового пункта порівняно з серпневим опитуванням. Негативної думки про Дуду наразі дотримуються 48,3% людей, а нейтральної – 7,6%.

Мер Варшави Рафал Тшасковський посів друге місце у рейтингу довіри. Згідно з опитуванням, йому довіряють 38,7% респондентів (17,4% – точно, 21,3% – скоріше так), що на 0,1 відсоткового пункту менше, ніж у серпні. Не довіряють опозиційному політику 42,3% опитаних. Нейтрально ставляться до нього 18,2%.

Третю сходинку у цьому місяці посідає Матеуш Моравецький. В останньому опитуванні він отримав 36,7% позитивних оцінок. Це зростання на 4,4 відсоткового пункта. 55,4% людей заявили про недовіру до глави польського уряду, а 7,3% респондентів ставляться до нього нейтрально.

Трійку лідерів переслідує глава найбільшої опозиційної партії "Громадянська платформа" Дональд Туск, який місяць тому посів четверте місце на рівні з прем'єр-міністром. Цього місяця він наростив довіру респондентів, хоча й дещо меншою мірою, ніж Моравецький. У його випадку це зростання на 3,8 пункта до 36,1%. Також політик може похвалитися помітним падінням майже на 7% рівня недовіри. Наразі негативні почуття він викликає у 52% людей, а нейтрально про нього відгукуються 11,9% учасників опитування.

Після того, як у серпні глава керівної партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський потрапив у трійку лідерів, що стало певною несподіванкою, у вересневому рейтингу він посів п'яте місце з рівнем довіри 32,7%. Це на 1,1 відсоткового пункта менше, ніж в серпні.

Аналогічний рівень довіри отримали заступники керівника ПіС Беата Шидло (31,6%) та Маріуш Блащак (30,9%).

Нагадаємо, один із найвпливовіших членів опозиційного блоку Польщі "Громадянська коаліція", польський депутат Борис Будка у п’ятницю зазнав нападу під час закупів у торговельному центрі в місті Катовіце на тлі прийдешніх парламентських виборів.

Крім того, польська поліція ненадовго затримала опозиційну депутатку, порушивши її депутатську недоторканність, після того, як вона перервала передвиборчу промову прем'єр-міністра Матеуша Моравецького.

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