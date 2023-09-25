В Польше расследуют нападение на еще одного оппозиционного депутата, до выборов - меньше месяца

Польская прокуратура расследует заявление об избиении депутата от оппозиционной "Гражданской коалиции" Марты Вцисло, которая утверждает, что неизвестный мужчина напал на нее в городе Ополе-Любельске на востоке страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

На видео, выложенном в соцсети Twitter (X), Вцисло заявила, что неизвестный напал на нее на рынке в Ополе-Любельском.

"Он начал меня толкать, угрожать, говорил, что таких, как мы, надо выбивать. Я написала заявление в полицию, но видите, к чему приводит стукачество, агрессия", – рассказала депутат.

Zostałam zaatakowana na targu w Opolu Lubelskim. Nieznany mężczyzna zaczął mnie szarpać, grozić i wyzywać. Doznałam obrażeń, ale nie dam się zastraszyć! pic.twitter.com/08zZtOAyCC — Marta Wcisło (@WcisloMarta123) September 25, 2023

Во второй части видео Вцисло видно, как нападавший пытается добраться до депутата, но ему перекрывают путь другие люди, после чего он уходит.

Пресс-секретарь Окружной прокуратуры Люблина Агнешка Кенпка подтвердила, что там получили заявление польского депутата о преступлении.

"Будем собирать материалы, опрашивать свидетелей, если есть камеры видеонаблюдения, то, конечно, обеспечим их безопасность. Посмотрим, как выглядел инцидент, и будем выяснять обстоятельства дела", – сказала она.

Это не первый случай агрессии в отношении польских политиков на фоне выборов в парламент Польши, которые состоятся 15 октября.

Один из самых влиятельных членов оппозиционного блока Польши "Гражданская коалиция", польский депутат Борис Будка в пятницу подвергся нападению во время закупов в торговом центре в городе Катовице на фоне грядущих парламентских выборов.

Кроме того, польская полиция ненадолго задержала оппозиционного депутата, нарушив ее депутатскую неприкосновенность, после того, как она прервала предвыборную речь премьер-министра Матеуша Моравецкого.

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