У Польщі напали на відомого опозиціонера, він каже – з політичних мотивів

Один із найвпливовіших членів опозиційного блоку Польщі "Громадянська коаліція", польський депутат Борис Будка у п’ятницю зазнав нападу під час закупів у торговельному центрі в місті Катовіце на тлі прийдешніх парламентських виборів.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Onet.

За даними польських правоохоронців, напад на Будку стався вранці близько 11:20, коли невідомий чоловік підійшов до нього й почав словесно ображати, а відтак вирвав із рук телефона, який розбився.

Нападником був 49-річний житель Катовіце Даріуш В. Його затримали, після чого йому висунули звинувачення у порушенні тілесної недоторканності та знищенні майна у вигляді телефона Будки.

"У зв'язку з необхідністю забезпечити належний хід провадження прокурор застосував до підозрюваного запобіжні заходи у вигляді поліцейського нагляду і заборони наближатися до потерпілої сторони", – зазначила речниця прокуратури Катовіце.

Сам Будка розповів журналістам, що нападник називав його "німцем", "нацистом" і "свинею Туска", маючи на увазі лідера "Громадянської коаліції" Дональда Туска.

"Це був напад із політичних мотивів. Це не було так, що він хотів щось вкрасти. Він напав на мене з політичних мотивів. І, на жаль, він говорив абсолютно з меседжем TVP", – сказав Будка, маючи на увазі польський суспільний канал, контрольований владою.

Будка звинуватив лідера партії влади "Право і справедливість" Ярослава Качинського у сприянні нападу на себе.

"Нагадаю, що саме Качинський, з його хворобливою одержимістю Дональдом Туском, нападає на всіх навколо, нападає на опозиційних політиків, і, на жаль, люди, які йдуть за ним, сприймають це буквально", – пояснив польський опозиціонер.

Нагадаємо, раніше цього тижня польська поліція ненадовго затримала опозиційну депутатку, порушивши її депутатську недоторканність, після того, як вона перервала передвиборчу промову прем'єр-міністра Матеуша Моравецького.

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