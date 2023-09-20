У Польщі поліція ненадовго затримала депутатку, яка перервала виступ прем'єра

У вівторок польська поліція ненадовго затримала опозиційну польську депутатку, порушивши її депутатську недоторканність, після того, як вона перервала передвиборчу промову прем'єр-міністра Матеуша Моравецького.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Критики польського уряду засудили поведінку поліції, назвавши її прикладом погіршення стану верховенства права.

Депутатка Кінга Гаєвська використовувала мегафон, щоб перервати промову Моравецького в Отвоці, містечку поблизу Варшави.

Телеканал TVN24 повідомив, що опозиційні політики проводили мітинг біля місця, де виступав Моравецький.

Гаєвська використала мегафон, щоб розповісти про візовий скандал, до якого причетні деякі працівники консульств, які, за повідомленнями, брали хабарі за видачу віз африканцям та азіцйцям.

Партія влади Польщі "Право і справедливість" намагається применшити значення цього скандалу напередодні жовтневих виборів.

На відео, яке опублікував лідер опозиції Дональд Туск, видно, як поліція саджає Гаєвську в автозак, незважаючи на те, що люди говорили поліції, що вона є депутатом.

Policja zatrzymuje posłankę Kingę Gajewską informującą mieszkańców Otwocka o 250 tysiącach migrantów wpuszczonych przez PiS. pic.twitter.com/nQpw04lX53 — Donald Tusk (@donaldtusk) September 19, 2023

Марцін Кервінський, генеральний секретар виборчого альянсу "Громадянська коаліція", до якого належить 33-річна Гаєвська, засудив затримання депутатки.

"Це білоруські стандарти. Поліція затримала її, незважаючи на те, що вона повторювала, що є членом парламенту", – сказав він.

Пізніше поліція заявила, що спочатку не знала, що вона була депутатом: "Ми підкреслюємо, що сьогоднішнє втручання не було арештом. Це було затримання, а не арешт".

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