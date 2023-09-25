Віцепрезидентка Єврокомісії більше не претендуватиме на посаду: потрібен "політичний детокс"

Віцепрезидентка Єврокомісії з питань цінностей та прозорості Вера Юрова заявила, що не претендуватиме на третій мандат у 2024 році.

Про це вона сказала у коментарі Politico, повідомляє "Європейська правда".

"Досить. Знаєте, після 10 років, можливо, можна було б провести своєрідний політичний детокс", – зазначила Юрова.

Вперше Юрова була номінована до складу Єврокомісії у 2014 році тодішнім прем'єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем. Оскільки партія Бабіша і Юрової ANO зараз перебуває в опозиції, малоймовірно, що Юрова отримає необхідну підтримку у Чехії, якщо змінить свою думку і вирішить знову претендувати на посаду.

Раніше повідомляли, що у зв’язку з виборами у Нідерландах посаду віцепрезидента Єврокомісії залишив Франс Тіммерманс; замість нього єврокомісаром з питань клімату ймовірно стане вже колишній глава МЗС Нідерландів Вопке Хукстра. Болгарська єврокомісарка Марія Габріель повернулася у Болгарію, щоб очолити Міністерство закордонних справ, а згодом і уряд.

Крім того, данська єврокомісарка з питань конкуренції Маргрете Вестагер, ймовірно, перейде на роботу в Європейський інвестиційний банк, її тимчасово замінить комісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс.