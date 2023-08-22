Заступник голови Єврокомісії йде з посади для участі у виборах у Нідерландах

Блок Партії праці та "Зелених лівих" Нідерландів у вівторок переважною більшістю голосів обрала своїм лідером на прийдешніх парламентських виборах заступника голови Європейської комісії Франса Тіммерманса.

Про це йдеться в повідомленні політсил, яке цитує "Європейська правда".

Кандидатуру Тіммерманса як очільника "ліво-зеленого" блоку партій підтримали майже 92% з-поміж 37 тисяч голосів. Інтриги, щоправда, не було: кандидатура 62-річного єврокомісара була єдиною, яку винесли на голосування.

У коментарі Politico представник Єврокомісії підтвердив, що Тіммерманс найближчим часом складе повноваження заступника голови виконавчого органу ЄС.

Зазначимо, що єврокомісар міг не йти з Європейської комісії, а взяти вимушену відпустку – як це свого часу зробила нинішня голова МЗС Болгарії Марія Габріель на час коаліційних переговорів. Тепер же Нідерланди та ЄС повинні знайти Тіммермансу заміну.

Франс Тіммерманс добре відомий у рідній країні. Зокрема, у 2012-2014 роках Тіммерманс очолював Міністерство закордонних справ у тодішньому уряді прем’єра Марка Рютте.

Останні майже 10 років Франс Тіммерманс провів у Брюсселі, насамперед у сфері кліматичної політики. Зокрема, саме він був відповідальний за розробку "Зеленого курсу" Євросоюзу, спрямованого на захист навколишнього середовища.

Останні чотири керівні коаліції в Нідерландах очолювала Народна партія за свободу і демократію консервативного лідера Марка Рютте. Але він і його остання чотирипартійна коаліція пішли у відставку в липні після того, як не змогли досягти згоди щодо пакета заходів зі стримування міграції.

Рютте, який найдовше перебував на посаді прем'єр-міністра Нідерландів, оголосив, що піде з політики, як тільки після виборів буде сформована нова коаліція.

Детальніше читайте у статті "ЄвроПравди": Ультраправа відставка: чому йде з політики лідер Нідерландів, який підтримав Україну