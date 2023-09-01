Глава МЗС Нідерландів, номінований до Єврокомісії, офіційно пішов у відставку

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра, який останні місяці на цій посаді працював у статусі виконувача обов’язків, офіційно подав у відставку у зв’язку з номінацією до Єврокомісії.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Хукстра оголосив у своєму Twitter, що подав королю заяву про відставку, та подякував колегам за співпрацю.

I have just tendered my resignation to the King of the Netherlands. It has been an exceptional honour to serve the country as Minister of Foreign Affairs and Deputy Prime Minister. pic.twitter.com/yhijsDfCVI — Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) September 1, 2023

"Ця жахлива триваюча війна, яку Росія почала проти України, визначила мій термін повноважень як міністра закордонних справ. Перед нами значні геополітичні виклики по всьому світу, і демократичний лад зазнає тиску. Усе це демонструє нам важливість рішучої політики ЄС і НАТО", – зазначив він у прощальному зверненні.

Хукстра додав, що починає готуватися до можливої роботи на посаді єврокомісара з питань клімату.

Функції міністра закордонних справ тимчасово візьме на себе міністерка зовнішньої торгівлі та співпраці розвитку Ліз’є Шрайнемахер, яка наприкінці року планує йти у декретну відпустку.

Нагадаємо, у вівторок президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн офіційно номінувала главу МЗС Нідерландів Вопке Хукстру на посаду єврокомісара з питань клімату замість Франса Тіммерманса. Європарламент невдовзі обговорить його кандидатуру.

Як відомо, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте і його остання чотирипартійна коаліція пішли у відставку в липні після того, як не змогли досягти згоди щодо пакета заходів зі стримування міграції.

У листопаді в Нідерландах пройдуть парламентські вибори, з цим пов’язана і відставка Франса Тіммерманса з посади єврокомісара та віцепрезидента Єврокомісії.

Детальніше читайте у статті "ЄвроПравди": Ультраправа відставка: чому йде з політики лідер Нідерландів, який підтримав Україну