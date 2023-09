Глава МЗС Нідерландів, номінований до Єврокомісії, офіційно пішов у відставку

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра, який останні місяці на цій посаді працював у статусі виконувача обов’язків, офіційно подав у відставку у зв’язку з номінацією до Єврокомісії.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Хукстра оголосив у своєму Twitter, що подав королю заяву про відставку, та подякував колегам за співпрацю.

I have just tendered my resignation to the King of the Netherlands. It has been an exceptional honour to serve the country as Minister of Foreign Affairs and Deputy Prime Minister. pic.twitter.com/yhijsDfCVI