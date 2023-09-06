У Єврокомісії може змінитися комісар з питань конкуренції

Данська єврокомісарка з питань конкуренції Маргрете Вестагер, ймовірно, перейде на роботу в Європейський інвестиційний банк, її тимчасово замінить комісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Багаторічна єврокомісарка з питань конкуренції Маргрете Вестагер оголосила, що бере паузу у роботі в Єврокомісії у зв’язку з тим, що офіційно стала кандидаткою на топ-посаду у Європейському інвестиційному банку.

"Я беру паузу у роботі в комісії, щоб зосередитися на питанні мого кандидатства, до ухвалення рішення про призначення", – оголосила Вестагер.

У Єврокомісії прокоментували, що коли Маргрете Вестагер повідомила про неформальну пропозицію Данією її кандидатури на очільника ЄІБ, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала вжити всіх необхідних кроків для того, щоб не допустити конфлікту інтересів чи припущень про наявність такого конфлікту, і Вестагер з таких міркувань вирішила взяти паузу у роботі.

Якщо кандидатуру Вестагер не підтримають, вона повернеться до роботи як єврокомісарка з питань конкуренції. Тим часом її обов’язки виконуватиме бельгійський єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс.

Наступний президент ЄІБ має заступити на посаду у січні 2024 року, а обрати його мають у середині вересня після обговорення міністрів фінансів країн ЄС.

Речниця МЗС Данії прокоментувала Politico, що у разі успішного призначення Вестагер Данія запропонує на заміну їй іншого кандидата до завершення мандату чинної Єврокомісії.

Нагадаємо, перед цим у зв’язку з виборами у Нідерландах посаду віцепрезидента Єврокомісії залишив Франс Тіммерманс; замість нього єврокомісаром з питань клімату ймовірно стане вже колишній глава МЗС Нідерландів Вопке Хукстра. Болгарська єврокомісарка Марія Габріель повернулася у Болгарію, щоб очолити Міністерство закордонних справ.