Вице-президент Еврокомиссии больше не будет претендовать на должность: нужен "политический детокс"

Вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова заявила, что не будет претендовать на третий мандат в 2024 году.

Об этом она сказала в комментарии Politico, сообщает "Европейская правда".

"Хватит. Знаете, после 10 лет, возможно, можно было бы провести своеобразный политический детокс", – отметила Юрова.

Впервые Юрова была номинирована в состав Еврокомиссии в 2014 году тогдашним премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. Поскольку партия Бабиша и Юровой ANO сейчас находится в оппозиции, маловероятно, что Юрова получит необходимую поддержку в Чехии, если изменит свое мнение и решит снова претендовать на должность.

Ранее сообщалось, что в связи с выборами в Нидерландах должность вице-президента Еврокомиссии покинул Франс Тиммерманс; вместо него еврокомиссаром по вопросам климата вероятно станет уже бывший глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра. Болгарский еврокомиссар Мария Габриэль вернулась в Болгарию, чтобы возглавить Министерство иностранных дел, а впоследствии и правительство.

Кроме того, датский еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер, вероятно, перейдет на работу в Европейский инвестиционный банк, ее временно заменит комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.