Ультраправий кандидат програв вибори мера на сході Німеччини попри статус фаворита

Кандидат від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Йорг Профет програв у другому турі виборів мера міста Нордхаузен, що на сході Німеччини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Кандидат від АдН отримав 45,1% голосів на місцевих виборах, тоді як незалежний кандидат Кай Бухманн набрав 54,9%.

Профет визнав свою поразку в заяві для преси, в якій говорив про себе в третій особі: "У нас новий мер. Пан Профет став номером два на цих виборах".

Бухманн сказав, що він "дуже задоволений" результатом і що наступні шість років на посаді мера він спробує "зробити все можливе для міста".

Ультраправий Профет був явним фаворитом перед виборами. Два тижні тому у першому турі він отримав понад 42% голосів, тоді як Бухманн здобув лише 23,7%.

Раніше повідомлялося, що згідно з опитуванням, у Німеччині зросла кількість людей, які дотримуються правоекстремістських поглядів.

В останні місяці "Альтернатива для Німеччини" стабільно посідала друге або й навіть перше місце в рейтингах, відображаючи розчарування німців політикою чинного коаліційного уряду на чолі з Олафом Шольцом.

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