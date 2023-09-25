Ультраправый кандидат проиграл выборы мэра на востоке Германии, несмотря на статус фаворита

Кандидат от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Йорг Профет проиграл во втором туре выборов мэра города Нордхаузен, что на востоке Германии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Кандидат от АдГ получил 45,1% голосов на местных выборах, тогда как независимый кандидат Кай Бухманн набрал 54,9%.

Профет признал свое поражение в заявлении для прессы, в котором говорил о себе в третьем лице: "У нас новый мэр. Господин Профет стал номером два на этих выборах".

Бухманн сказал, что он "очень доволен" результатом и что следующие шесть лет на посту мэра он попытается "сделать все возможное для города".

Ультраправый Профет был явным фаворитом перед выборами. Две недели назад в первом туре он получил более 42% голосов, тогда как Бухманн получил лишь 23,7%.

Ранее сообщалось, что согласно опросу, в Германии возросло количество людей, которые придерживаются правоэкстремистских взглядов.

В последние месяцы АдГ стабильно занимала второе или даже первое место в рейтингах, отражая разочарование немцев политикой действующего коалиционного правительства во главе с Олафом Шольцом.

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