Дуда: Польське ембарго на українське зерно – це правильне рішення

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що рішення запровадити односторонню заборону на імпорт української агропродукції було правильним.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу TVP1, яке наводить PAP, повідомляє "Європейська правда".

Дуда зазначив, що польські фермери забезпечують продовольчу безпеку країни і "ми ніколи не зможемо виказати їм достатню вдячність за це".

"Я вважаю правильним рішенням те, що польський уряд зберіг заборону на продаж українського зерна на польському ринку. Однак я абсолютно впевнений, що необхідно зробити все, щоб забезпечити максимально можливий транзит", – підкреслив польський президент.

За його словами, українське зерно "не дійшло до тих країн, які його потребували", а потрапило на такі ринки, як польський.

"Польському уряду довелось піти на радикальні кроки, щоб підтримати польських фермерів, захистити наш ринок і сільське господарство", – додав Дуда.

Нагадаємо, напруженість у відносинах Варшави та Києва пов'язана з односторонніми польськими обмеженнями на українську сільськогосподарську продукцію та діями України у відповідь.

Україна пропонувала Європейській комісії та Польщі, Угорщині, Словаччині, Болгарії і Румунії план експортного контролю для чотирьох груп культур – пшениці, кукурудзи, соняшнику та ріпаку – для захисту їхніх внутрішніх ринків.

Попри це Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про односторонні обмеження на український імпорт, що спонукало Україну подати скаргу проти цих трьох країн до Світової організації торгівлі.

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