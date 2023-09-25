Зеленский: "Постепенно убираем эмоции" из зернового спора с соседями

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник заявил о прогрессе в решении спора относительно односторонних ограничений на сельскохозяйственные товары из Украины в соседних государствах-членах ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Зеленский отметил, что Европейская комиссия поддержала дорожную карту взаимного мониторинга экспорта зерна, предусмотренную ее решением о прекращении эмбарго на импорт украинского зерна в ЕС.

"Постепенно убираем эмоции с этой темы по большинству вопросов. Работа с соседями может и должна стать вполне конструктивной, и Украина все для этого делает", – добавил глава государства.

Он также поблагодарил государства, которые "не допустили нарушений торговых правил Евросоюза и Соглашения об ассоциации", то есть не прибегли к односторонним ограничениям.

"Такой же конструктивной совместной работы, как и с Болгарией и Румынией, мы ожидаем от других стран-соседей. Евросоюз – это пространство для взаимопонимания и сотрудничества. Так и должно быть", – подытожил он.

Украина предложила Европейской комиссии и Польше, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии план экспортного контроля для четырех групп культур – пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса – для защиты их внутренних рынков.

Несмотря на это Польша, Словакия и Венгрия объявили об односторонних ограничениях на украинский импорт, что побудило Украину подать жалобу против этих трех стран во Всемирную торговую организацию.

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