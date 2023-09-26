Макрон отверг призыв Папы проявлять больше милосердия к мигрантам

Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал просьбу Папы Римского Франциска к европейским лидерам не относиться к прибывшим на итальянский остров Лампедуза нелегалам как к захватчикам.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в телевизионном интервью, сообщает The Times.

По его словам, Париж не примет ни одного из тысяч мигрантов, которые в этом месяце высадились на Лампедузе, если они не докажут, что имеют право на политическое убежище.

"Франция не может приветствовать все несчастья в мире. Мы должны быть человечными и принимать тех, кто бежит от конфликтов, но мы также должны быть строгими, потому что наша социальная модель является щедрой", – подчеркнул Макрон.

Глава государства признал, что Папа прав, призывая к борьбе с равнодушием, но, добавил он, Франция вносит свой вклад в дело.

Ранее сообщалось, что Франция усилит меры контроля в департаменте Верхние Альпы, вблизи границы с Италией, в связи с усилением наплыва мигрантов в Италию, в частности через остров Лампедуза.

Напомним, недавно президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила итальянский остров Лампедуза, который стал главными "воротами" в Европу для мигрантов, и объявила о десятишаговом плане урегулирования миграционного кризиса.

Глава МВД Франции заявил, что Париж не готов забрать к себе часть прибывших мигрантов, но хочет помочь соседям сдерживать нелегальную миграцию.