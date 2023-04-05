"Не послухав навіть матір": президент Литви визнав, що був членом Компартії

Президент Литви Гітанас Науседа в середу підтвердив, що справді став членом Комуністичної партії країни у 1980-х роках, пояснивши це прагненням у той час побудувати кар’єру науковця.

Як пише "Європейська правда", про це Науседа заявив литовському телеканалу TV3.

Литовський президент згадав, що у 1987 році, коли закінчував економічний факультет у Вільнюському університеті, "хотів присвятити життя науці".

"Одразу після навчання я постав перед спокусою вступити в (Комуністичну – ред.) партію, оскільки це давало більше можливостей щодо кар'єри вченого. Я якийсь час думав про це, поки, нарешті, не поступився цьому бажанню", – сказав Науседа.

"Я був амбітним і впертим юнаком, не слухав навіть умовлянь матері, яка відмовляла мене", – підкреслив він.

Водночас литовський президент додав, що після масових мітингів руху за відновлення незалежності Литви "Саюдіс" більше не брав участі в діяльності Компартії, а його нинішня діяльність не має нічого спільного із вчинком 35-річної давнини.

"Я розумію, що хтось мене засудить, мене вже засудили, а хтось зробив це в перший день (президентського терміну повноважень), 26 травня 2019 року… Але я звертаюся до всіх людей, я просто запитав би їх, чи має моя діяльність на посаді президента якийсь стосунок до того, що я робив 35 років тому?" – риторично запитав Науседа.

"Чи є моя зовнішня політика, відносини з Росією, мої заяви щодо Росії чимось двозначним? Моя позиція щодо питання України незрозуміла? Уся моя професійна, а тепер і політична діяльність не має нічого спільного з тим, що я зробив 1987 року", – додав він.

Раніше в середу литовські журналісти опублікували архівні документи, які підтверджують членство у Компартії чинного президента Гітанаса Науседи в останні роки існування Радянського Союзу.

ЗМІ звернули увагу, що Науседа не заповнив графу про чинну або колишню належність до якоїсь партії чи політичного руху, коли заповнював кандидатську анкету для участі у президентських виборах 2019 року.

Попередня президентка Литви Даля Грибаускайте також була у Комуністичній партії з 1979 року та вийшла з неї у червні 1990 року. У своїх кандидатських анкетах вона згадала про цей факт і у 2009, і у 2014 роках.