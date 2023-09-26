Ряд депутатов Сейма Литвы скрыли свое членство в компартии

В Сейме Литвы сейчас работают 20 бывших членов Коммунистической партии Советского Союза (КПСС), и только двое из них указали об этом в анкетах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT, цитируя материал 15min.

Согласно информации расследователей сайта, почти во всех фракциях Сейма есть бывшие члены КПСС.

Пять экс-членов обнаружили в Демократической группе "Во имя Литвы", по четыре во фракциях "Союза Отечества – Литовских христианских демократов", Литовского союза "крестьян" и "зеленых" и Литовской социал-демократической партии, а также двух во фракции Либерального движения и одного во Фракции свободы.

Расследователи получили личные дела 12 действующих парламентариев из числа документов КПСС и комсомольской организации, хранящихся в Особом архиве Литвы.

Остальных членов компартии они определили во время интервью с депутатами Сейма, которых отобрали по возрасту или опыту работы.

Лидер правящего "Союза Отечества – Литовских христианских демократов" (СО-ЛХД), министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис уже заявил, что не знал о бывшем членстве некоторых своих коллег в КПСС.

"Это новость. Я придерживаюсь негативного мнения, но такая уж у нас тенденция. Политики решили просто не сообщать об этих фактах", – сказал Ландсбергис.

"Пожалуй, единственное обобщение заключается в том, что такие вещи должны декларироваться, чтобы не было сюрпризов ни для вас, ни для ваших коллег. Я надеюсь, что правила будут едины для всех и все напишут, к какой партии они когда-либо принадлежали", – добавил он.

Напомним, в начале апреля литовские журналисты опубликовали архивные документы, подтверждающие членство в Компартии действующего президента Гитанаса Науседы в последние годы существования Советского Союза.

Около 20% жителей Литвы изменили свое мнение в худшую сторону о Науседе после публикации этих документов.

Науседа назвал вступление в Компартию ошибкой юности.