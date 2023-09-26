В Румунії відреагували на атаку РФ дронами на кордоні з Україною

Міністерство оборони Румунії засудило російську атаку дронами по припортовій інфраструктурі Одеської області, зокрема поромній переправі через Дунай між українською Орлівкою та румунською Ісакчею.

Як пише "Європейська правда", про це відомство заявило у Twitter (X).

Міноборони Румунії зазначило, що під час російських атак на українські об'єкти та цивільну інфраструктуру воно відстежувало повітряну обстановку поблизу національних кордонів у режимі реального часу.

"Ми рішуче засуджуємо ці невиправдані та незаконні атаки", – йдеться в повідомленні.

Російські окупанти уночі 26 вересня завдали ударів по припортовій інфраструктурі Одеської області, внаслідок чого пошкоджені будівля пункту пропуску, склади, три десятки вантажівок, згоріли шість фур та поранені два водії.

Мешканці румунського міста Ісакча повіту Тульча стали свідками нової російської атаки дронами на поромну переправу через Дунай між українською Орлівкою та їхнім містом.

Нагадаємо, після кількох випадків падіння уламків дронів РФ на румунську територію 14 вересня Міністерство національної оборони Румунії розширило зону заборони польотів біля кордону з Україною.

Тоді ж почали будувати укриття у прикордонних з Україною районах, а мешканці отримали перші сповіщення тривоги під час чергової повітряної атаки РФ на українські порти над Дунаєм.