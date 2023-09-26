В Румынии отреагировали на атаку РФ дронами на границе с Украиной

Министерство обороны Румынии осудило российскую атаку дронами по припортовой инфраструктуре Одесской области, в частности паромной переправе через Дунай между украинской Орловкой и румынской Исакчей.

Как пишет "Европейская правда", об этом ведомство заявило в Twitter (X).

Минобороны Румынии отметило, что во время российских атак на украинские объекты и гражданскую инфраструктуру оно отслеживало воздушную обстановку вблизи национальных границ в режиме реального времени.

"Мы решительно осуждаем эти неоправданные и незаконные атаки", – говорится в сообщении.

Российские оккупанты ночью 26 сентября нанесли удары по припортовой инфраструктуре Одесской области, в результате чего повреждены здание пункта пропуска, склады, три десятка грузовиков, сгорели шесть фур и ранены два водителя.

Жители румынского города Исакча в районе Тулча стали свидетелями этой российской атаки.

Напомним, после нескольких случаев падения обломков дронов РФ на румынскую территорию 14 сентября Министерство национальной обороны Румынии расширило зону запрета полетов у границы с Украиной.

Тогда же начали строить укрытия в приграничных с Украиной районах, а жители получили первые оповещения о тревоге во время очередной воздушной атаки РФ на украинские порты над Дунаем.